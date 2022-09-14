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Политика Гозмана повторно арестовали на 15 суток

Степан Жирнов
Происшествия
Политика Гозмана повторно арестовали на 15 суток
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

Тверской районный суд снова арестовал политика Леонида Гозмана* на 15 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 14 сентября.

Политика признали виновным в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.

13 сентября Гозмана* задержали на выходе из спецприемника, где он провел 15 суток. 30 августа суд арестовал его по той же статье, что и в этот раз. Сразу после задержания политика доставили в отдел МВД и повторно составили протокол по ст. 13.48 КоАП РФ.

Обвинения подсудимому выдвинули из-за нескольких сообщений в социальных сетях.

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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