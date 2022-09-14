Травма головы и запах алкоголя: как нашли экс-зампреда Пензенской области Трохина

Фото: Официальный сайт правительства Пензенской области

Появились подробности о том, в каком состоянии нашли бывшего заместителя председателя Правительства Пензенской области Василия Трохина. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Чиновника нашли в Люберцах. По неподтвержденным данным, от Трохина сильно пахло алкоголем. Он лежал у железнодорожных путей с травмой головы.

Политика доставили в медицинское учреждение с переломом основания и свода черепа. По предварительным данным, Трохина мог задеть поезд.

На данный момент экс-зампреда Пензенской области находится на искусственной вентиляции легких в реанимации. Его состояние оценивают, как тяжелое, но прогноз положительный, сообщил Telegram-канал Shot.

Политик пропал 13 сентября. Уточняется, что он приехал в столицу по делам и должен был отправиться домой в понедельник, 12 сентября, с Казанского вокзала. Но чиновник так и не сел на поезд. Пропавшего экс-зампреда отследили по камерам видеонаблюдения.

Утром в среду, 14 сентября, появилась информация, что Трохин найден живым.