Собянин рассказал о строительстве школ и детских садов в Москве

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Россия, Москва, поселение Десёновское Карта всех событий

С 2011 года в городе ввели в эксплуатацию более 500 школ и детских садов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 сентября.

— Районы растут, идет активное заселение новыми жителями, поэтому стараемся открывать здесь большие образовательные комплексы. Город строит свои объекты, но все-таки обязательство для инвесторов — вместе с жильем вводить и объекты соцкультбыта, в том числе школы и сады, — сказал глава города.

Собянин отметил, что особое внимание уделяется строительству образовательных учреждений в Новой Москве. Так, в поселении Десеновском, которое мэр посетил 14 сентября, возводятся жилые дома и метро, а также прокладываются дороги.

За последние годы в Десеновском ввели шесть объектов образования. При этом на следующий год намечена большая программа — еще шесть детских садов и школ, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Собянин посетил новостройку по программе реновации жилья в районе Щукино и пообщался с новоселами. Он отметил, что двор здания был благоустроен и озеленен. Там высадили растения и обустроили зоны для отдыха и прогулок с детьми.