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Сейчас США накрыла настоящая диктатура либерализма. Такое мнение высказала в среду, 14 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Эту систему они защищают поставками оружия на Украину? Эту систему они называют «демократией»? Эту систему считают образцом для подражания? — заявила она.

Захарова отметила, что бывший нынешний президент США Джо Байден назвал бывшего президента Дональда Трампа и всю Республиканскую партию фашистами. Трамп же заявил, что Соединенные Штаты превратились в полицейское государство.

Оба политика, каждый по-своему, открыто сообщили о сильных проблемах в политическом строе США, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Недавно американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что граждане страны вынуждены жить в аду из-за необъявленной войны США и НАТО в отношении России. Он отметил, что обычные жители Соединенных Штатов не должны расплачиваться за конфликт, который происходит на территории другой страны.

Издание The Washington Times назвало Байдена и всю Демократическую партию «хрестоматийными фашистами». Так, в статье обвинили демократов в работе по распространению в США недостоверной информации и пропаганды.