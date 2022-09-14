Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова: США накрыла диктатура либерализма

Евгений Белоусов
В мире
Захарова: США накрыла диктатура либерализма
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Сейчас США накрыла настоящая диктатура либерализма. Такое мнение высказала в среду, 14 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Эту систему они защищают поставками оружия на Украину? Эту систему они называют «демократией»? Эту систему считают образцом для подражания? — заявила она.

Захарова отметила, что бывший нынешний президент США Джо Байден назвал бывшего президента Дональда Трампа и всю Республиканскую партию фашистами. Трамп же заявил, что Соединенные Штаты превратились в полицейское государство.

Оба политика, каждый по-своему, открыто сообщили о сильных проблемах в политическом строе США, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Недавно американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что граждане страны вынуждены жить в аду из-за необъявленной войны США и НАТО в отношении России. Он отметил, что обычные жители Соединенных Штатов не должны расплачиваться за конфликт, который происходит на территории другой страны.

Издание The Washington Times назвало Байдена и всю Демократическую партию «хрестоматийными фашистами». Так, в статье обвинили демократов в работе по распространению в США недостоверной информации и пропаганды.

Джо Байден Мария Захарова Дональд Трамп США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте