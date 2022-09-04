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В Соединенных Штатах Байдена назвали «хрестоматийным фашистом»

Юлия Курганова
В мире
В Соединенных Штатах Байдена назвали «хрестоматийным фашистом»
Фото: whitehouse

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена и Демократическую партию назвали «хрестоматийными фашистами». Такую точку зрения высказали в издании The Washington Times.

В статье обвинили Демократическую партию в работе по распространению в США недостоверной информации и пропаганды. Также авторы материала утверждают, что демократы подвергают неугодных представителей оппозиции репрессиям, заставляя подчиняться выбранному Вашингтоном курсу.

Кроме того, по поручительству американского лидера был создан Совет по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который прозвали «министерством правды». Его целью является выяснение того, что можно и нельзя показывать гражданам, говорится в публикации.

— Даже беглый взгляд на недавнюю историю показывает пример за примером, как американские левые демонстрируют хрестоматийные фашистские тенденции, — отмечается в материале.

3 сентября американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что граждане страны вынуждены жить в аду из-за необъявленной войны США и НАТО России. Он отметил, что обычные жители Соединенных Штатов не должны расплачиваться за конфликт, который происходит на территории другой страны.

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