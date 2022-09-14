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Опрос родителей школьников и педагогов начался во всех регионах России

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Общество
Опрос родителей школьников и педагогов начался во всех регионах России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Опрос родителей школьников и педагогического состава образовательных учреждений начался во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы в среду, 14 сентября.

Уточняется, что опрос с целью формирования познавательных и профориентационных программ для школьников и молодежи будет проводиться до 1 октября 2022 года. Его организатором является АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

14 сентября сообщалось, что депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому предлагается ввести единые общеобразовательные программы для российских школ.

Согласно документу, в стране вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы. Они исполнят роль базового уровня требований к содержанию образования. Их разработкой и утверждением будет занято Министерство просвещения России.

Школы в свою очередь смогут напрямую применять принятые программы или отдельные их компоненты. Кроме того, учебные учреждения смогут разработать и собственные образовательные программы.

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