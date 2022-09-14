Депутат МГД Орлов: Сервис «Генеалогическое древо Москвы» станет частью цифровой экосистемы столицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Запуск сервиса «Генеалогическое древо Москвы» станет логичной частью развития цифровой экосистемы города. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

— Огромное поле как для специалистов, так и для обычных москвичей! Возможность уточнить данные о своих предках очень важна для человека — это формирует его представление о своей личности, своем месте в мире и помогает ответить на важный вопрос: «Кто мы, откуда?», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что с помощью сервиса можно будет найти в архиве необходимые данные среди 7,1 миллиона рукописных документов. Орлов отметил, что Главархив Москвы ведет масштабную работу по оцифровке документов и упрощению доступа к источникам.

В электронный вид переводятся метрические книги и ревизские сказки. Москвичи могут проследить историю своей семьи, воспользовавшись интернет-сервисами.

Например, уже действует сервис «Моя семья», где можно найти данные, начиная со второй четверти XVIII века до 1860-х годов. Платформа «Генеалогическое древо Москвы» будет перерабатывать оцифрованные данные с помощью нейросетей, приводить рукописи в машиночитаемый формат, что даст поиску принципиально новое качество, цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

В начале сентября Главархив открыл выставку «Страницы истории школьного образования в Москве», в основу экспозиции легли документы и фотографии, которые описывают школьную жизнь с первой четверти XVIII до начала XXI века.