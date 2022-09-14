Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Орлов: Сервис «Генеалогическое древо Москвы» станет частью цифровой экосистемы столицы

Елена Самойлова
Город
Депутат МГД Орлов: Сервис «Генеалогическое древо Москвы» станет частью цифровой экосистемы столицы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Запуск сервиса «Генеалогическое древо Москвы» станет логичной частью развития цифровой экосистемы города. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

— Огромное поле как для специалистов, так и для обычных москвичей! Возможность уточнить данные о своих предках очень важна для человека — это формирует его представление о своей личности, своем месте в мире и помогает ответить на важный вопрос: «Кто мы, откуда?», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что с помощью сервиса можно будет найти в архиве необходимые данные среди 7,1 миллиона рукописных документов. Орлов отметил, что Главархив Москвы ведет масштабную работу по оцифровке документов и упрощению доступа к источникам.

В электронный вид переводятся метрические книги и ревизские сказки. Москвичи могут проследить историю своей семьи, воспользовавшись интернет-сервисами.

Например, уже действует сервис «Моя семья», где можно найти данные, начиная со второй четверти XVIII века до 1860-х годов. Платформа «Генеалогическое древо Москвы» будет перерабатывать оцифрованные данные с помощью нейросетей, приводить рукописи в машиночитаемый формат, что даст поиску принципиально новое качество, цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

В начале сентября Главархив открыл выставку «Страницы истории школьного образования в Москве», в основу экспозиции легли документы и фотографии, которые описывают школьную жизнь с первой четверти XVIII до начала XXI века.

Цифровые технологии Мосгордума Москва Архивы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте