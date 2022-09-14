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Производитель электродвигателей начал переговоры о поставке продукции заводу «Москвич»

Георгий Соланович
Город
Производитель электродвигателей начал переговоры о поставке продукции заводу «Москвич»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичная компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» начала переговоры с заводом «Москвич» о поставках электродвигателей. Об этом сообщил гененарильный директор компании Илья Рашкин в среду, 14 сентября.

— Мы уже ведем переговоры с «Москвичом» по возможной поставке наших электродвигателей и силовой электроники для «Москвича», — сказал Рашкин.

По его словам, электродвигатели могут быть установлены как на легкий коммерческий транспорт, так и на легковой, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в столице заключат контракт на поставку важных компонентов для сборки автомобилей на заводе «Москвич».

Отмечается, что заключение договора — один из этапов создания производства и полной локализации на территории страны. План сборки 600 машин на заводе «Москвич» все еще сохраняется.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля.

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