Производитель электродвигателей начал переговоры о поставке продукции заводу «Москвич»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичная компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» начала переговоры с заводом «Москвич» о поставках электродвигателей. Об этом сообщил гененарильный директор компании Илья Рашкин в среду, 14 сентября.

— Мы уже ведем переговоры с «Москвичом» по возможной поставке наших электродвигателей и силовой электроники для «Москвича», — сказал Рашкин.

По его словам, электродвигатели могут быть установлены как на легкий коммерческий транспорт, так и на легковой, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в столице заключат контракт на поставку важных компонентов для сборки автомобилей на заводе «Москвич».

Отмечается, что заключение договора — один из этапов создания производства и полной локализации на территории страны. План сборки 600 машин на заводе «Москвич» все еще сохраняется.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля.