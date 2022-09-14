Сенатор Святенко: В Москве развиваются форматы волонтерства и поддержки добровольческих инициатив

Фото: Пресс-служба Совфеда

Различные форматы волонтерства и поддержки добровольческих инициатив развиваются в столице. Об этом сообщила сенатор, координатор направления «Забота о каждом нуждающемся» народной программы партии «Единая Россия», представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

— Волонтерство всегда начинается с порыва души, но часто человек, который только делает первые шаги в общественной деятельности, не знает, куда пойти, где искать единомышленников. Очень важно, чтобы каждый, кто видит свою цель в помощи обществу, понимал, что у него в городе есть поддержка. И для этого в Москве развиваются различные форматы участия в движении, — заявила она.

Сенатор напомнила, что с сентября по декабрь на базе столичного центра «Мосволонтер» состоится серия обучающих программ по желаемому профилю. Все желающие смогут приобрести новые навыки и даже запустить собственные проекты.

Кроме того, в столице уже несколько лет проводится конкурс «Доброволец года». По словам Святенко, в этом году в рамках конкурса участникам предложат решить кейсы из волонтерской практики и придумать необычные решения сложных вопросов.

Множество благотворительных проектов и активистских объединений делают столицу особенной и меняют отношение жителей к своему городу, передает слова Святенко агентство городских «Москва».

До этого сообщалось, что в специализированном центре занятости «Моя карьера» состоится Фестиваль возможностей для молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.