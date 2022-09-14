Астрологи назвали знаки зодиака, желания которых сбудутся в сентябре

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Вторая половина сентября повлечет большие перемены в жизнях людей. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака смогут по праву считать себя счастливчиками в этом месяце.

Чрезвычайно эмоциональным и чувствительным к внешним воздействиям Ракам не нужно будет выходить из зоны комфорта. Гармония в отношениях и настоящий заряд бодрости ожидает их до конца месяца. Одинокие же Раки могут наконец-то встретить свою вторую половинку.

Скорпионов ожидает успех в профессиональной сфере. Рожденные под этим знаком люди находятся в периоде энергетического и творческого подъема, они даже смогут использовать ее исключительно в свою пользу. Главное для Раков — не сомневаться в себе и своих силах.

Для Стрельцов сентябрь станет месяцем приятных сюрпризов. Им не следует бояться заводить новые знакомства, заключать сделки и договора: фортуна будет на их стороне.

Заветная мечта Водолеев исполнится в конце сентября. Новые перспективы и неожиданные предложения — им больше не придется считать деньги и экономить. Главное — не забывать своих близких и родных, передает портал Rsute.

Астролог Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, который ожидает в сентябре настоящий «денежный дождь».

Ведический астролог Светлана Кройцер в беседе с «Вечерней Москвой» дала объяснение понятию «ретроградный Меркурий», а также рассказала, каким знакам зодиака он принесет благополучие.