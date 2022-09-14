Астролог Глоба предрекла «денежный дождь» представителям одного знака зодиака

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вторая половина сентября принесет с собой множество изменений в жизни людей.

Однако есть один знак зодиака, представителей которого можно считать счастливчиками, ведь их ждет грандиозный успех. Астролог Тамара Глоба рассказала, на кого обрушится настоящий «денежный дождь».

В судьбе Близнецов наметятся точки соприкосновения с руководством, которые помогут им в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. Рожденные под этим знаком люди не должны бояться проявить инициативу: так они дадут понять, что готовы к новому.

Уже с 14 сентября Близнецов ожидает начало грандиозного успеха. Им следует тщательно обдумать все и выстроить планы на ближайшее будущее, передает слова Глобы Teleprogramma.pro.

Ведический астролог Светлана Кройцер в беседе с «Вечерней Москвой» дала объяснение понятию «ретроградный Меркурий», а также рассказала, каким знакам зодиака он принесет благополучие.

До этого ясновидящая Кажетта назвала пять знаков зодиака, под которыми рождаются люди с уникальным даром вещих сновидений.

Кажетта Ахметжанова также назвала знаки зодиака, представители которых совсем скоро встретят свою половинку.