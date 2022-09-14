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В Госдуме допустили возможность приглашения Шойгу на заседание

Георгий Соланович
Политика
В Госдуме допустили возможность приглашения Шойгу на заседание
Фото: Минобороны РФ

Депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов принял решение предложить Совету Думы пригласить на заседание нижней палаты главу Минобороны России Сергея Шойгу.

— По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме, — написал Миронов в Telegram-канале.

В конце августа Миронов заявил, что в обозримом будущем специальная военная операция перерастет в контртеррористическую.

Парламентарий напомнил, что одна из целей операции, поставленных президентом, — это денацификация Украины. Без ликвидации «преступного террористического режима Зеленского» она не будет считаться выполненной, заключил он.

До этого депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.

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