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Ребенок пострадал при падении неопознанного летательного аппарата в Ставрополье

Евгений Белоусов
Происшествия
Ребенок пострадал при падении неопознанного летательного аппарата в Ставрополье
Фото: Telegram / Владимир Владимиров

Неизвестный летательный аппарат упал в районе села Кендже-Кулак на Ставрополье. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики, — заявил он.

Кроме того, еще четверо местных жителей также обратились за медицинской помощью, среди них был ребенок. Однако нет никаких угроз их жизням, с пострадавшими работают медики.

Сейчас в деталях произошедшего разбираются компетентные службы, написал губернатор в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Владимир Владимиров
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Фото: Telegram / Владимир Владимиров
Фото: Telegram / Владимир Владимиров
2/4
Фото: Telegram / Владимир Владимиров
Фото: Telegram / Владимир Владимиров
3/4
Фото: Telegram / Владимир Владимиров
Фото: Telegram / Владимир Владимиров
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Фото: Telegram / Владимир Владимиров

До этого сообщалось, что Ил-76 потерпел крушение под Рязанью. Изначально сообщалось о смерти одного из членов экипажа. Самолет рухнул посреди поля, после чего на месте крушения начался пожар. Также было опубликовано видео с места аварии, на котором видны горящие останки самолета.

Позднее стало известно, что при крушении погибли три человека. Также появилась информация, что самолет загорелся еще в воздухе.

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