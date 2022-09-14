Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подаст в отставку 15 сентября

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что признает поражение на парламентских выборах и подаст в отставку. Такое заявление политик сделала на пресс-конференции в среду, 14 сентября.

— Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса формирования правительства перейдет к спикеру и парламенту, — сказала она.

Андерссон добавила, что возглавит Социал-демократическую рабочую партию в оппозиции, когда будет создано новое правительство, передает ТАСС.

5 июля Андерссон передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому копию письма Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь. Украинский лидер на брифинге показал журналистам документ, заявив о его актуальности и в сегодняшнее время.

После этого помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Зеленского «двоечником» и порекомендовал ему учить историю после того, как тот с благодарностью принял это письмо.