«Вот что бывает с двоечниками»: Мединский порекомендовал Зеленскому учить историю

Фото: bundeskanzleramt.at

Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал украинского лидера Владимира Зеленского двоечником и порекомендовал ему учить историю после того, как тот с благодарностью принял от премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон письмо короля Карла XII о признании Запорожской Сечи.

— Вот что бывает с двоечниками по истории. Зеленский публично рассыпался в благодарностях премьеру Швеции, приняв письмо Карла XII 1711 года, в котором тот как бы признает Запорожскую Сечь «незалежной», — написал он в Telegram-канале.

Мединский пояснил, что король Швеции считал Сечь протекторатом своей страны, а точнее, Польши, которая, по мнению Карла XII, была шведской колонией. По сути, он назвал Запорожскую Сечь «вассалом вассала».

— Если это троллинг Зеленского от шведов — то это очень жестко, — отметил помощник президента России.

5 июля Андерссон передала Зеленскому копию письма Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь. Украинский лидер на брифинге показал журналистам документ, заявив о его актуальности и в сегодняшнее время.

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