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Политолог назвал главную причину всех бед Украины

Юлия Курганова
В мире
Политолог назвал главную причину всех бед Украины
Фото: president.gov.ua

В кризисе на Украине виноваты в большей мере сами граждане этой страны, но они винят всех, кроме себя. Такое мнение высказал политолог Владимир Корнилов.

— Украинцы винят всех вообще. Все правительства и всех вокруг. Наверное, кроме себя. Хотя понимают прекрасно, что в том правительстве, которое в итоге пришло на Украине после победы президента Украины Владимира Зеленского, — заметьте, убедительнейшей победы на выборах — украинцам, в общем-то, надо и себя бы повинить. И предъявить к себе претензии, — сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог добавил, что такое отношение к мировосприятию является типичным для украинцев. Они считают, что весь мир им что-то должен, и винят всех в своих проблемах, подчеркнул Корнилов.

«Бурный роман» европейцев с украинцами завершается. Такое мнение выразил 2 июля заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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