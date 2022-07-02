Медведев: Бурный роман европейцев с украинцами завершается

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«Бурный роман» европейцев с украинцами завершается. Такое мнение выразил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 2 июля.

— Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившимся у них в стране, про то, что они в Польше, — заявил он.

По его словам, похожее можно наблюдать и в других европейских странах, которые сотрудничают с Киевом, пишет ТАСС.

Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что граждане в странах Запада ощущают рост цен из-за ситуации на Украине. Примерно через год там могут сформироваться силы, которые будут крайне недовольны ситуацией. Эти процессы могут развиться как в ЕС, так и в США, однако в Америке они будут не настолько выраженными.

В конце мая заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что термин «импортозамещение» в российском контексте звучит унизительно. По словам Медведева, взамен такого унизительного термина можно ввести другой — технологический суверенитет.