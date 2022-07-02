«Может рвануть в любую минуту»: когда Запад устанет от ситуации на Украине

Фото: flickr/european_parliament

Граждане в странах Запада ощущают рост цен из-за ситуации на Украине. Примерно через год там могут сформироваться силы, которые будут крайне недовольны ситуацией. Эти процессы могут развиться как в ЕС, так и в США, однако в Америке они будут не настолько выраженными. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Как отметил специалист, люди на Западе уже ощущают влияние конфликта на Украине на свою жизнь.

— Они уже начали уставать — спасибо украинским беженцам, которые разрушили картинку. Сначала ведь какая была картинка: благородные украинцы борются с Россией. Потом, когда европейцы посмотрели на благородных украинцев, у них не сошлась картинка: эти люди явно не благородные, — рассказал политолог.

Журавлев подчеркнул, что пока эта усталость не имеет политических последствий. Ситуацию можно сравнить с тем, как в СССР на кухнях ругали и высмеивали Брежнева: это за собой ничего не повлекло, отметил эксперт.

Положение дел на Западе пока не позволяет сформироваться протестным движениям, заметил специалист.

— Пока нет институции, которая могла бы использовать эту усталость как энергию, как топливо антивоенного движения. Опять же, еще не ушла мысль, что виновата все равно Россия, несмотря на то что украинцы чудаки. Пока она есть, создать работающее антивоенное движение будет очень трудно, — уверен политолог.

При этом усталость в Европе продолжает накапливаться: граждане не понимают, почему помощь Украине должна идти за их счет, подчеркнул собеседник «ВМ». В первую очередь выросла стоимость топлива, из-за этого растут цены на товары: и в Европе, и в Америке продукты попадают в магазины на автомобилях, заметил политолог.

В перспективе недовольство может вырасти, уверен специалист.

— Необходимо, чтобы люди перестали воспринимать ситуацию как нападение России на Украину. Кроме того, нужны институции, какой-то комитет недовольных — вроде «желтых жилетов». Но они тоже не из воздуха появились. Их тоже организовывали, на это тратили средства. Я думаю, что такие люди появятся через год, — спрогнозировал эксперт.

В Европе протестное движение может появиться быстрее, чем в США, отметил Журавлев. Одна из причин заключается в экономических потерях от конфликта: Европа находится гораздо ближе к Украине, помимо других сложностей, там сильно подорожала страховка для бизнеса. При этом в Европе есть народы, которые на эмоциональном уровне хотят ущемить Россию. Например, это не только прибалты, но и поляки, чехи.

В Америке ситуация другая, хотя и не менее сложная, заметил собеседник «ВМ».

— В США отсутствуют специальные экономические трудности. Проблемы просто состоят в том, что нефть, бензин и энергия дорожают. У них и сумасшедших в политике чуть меньше, а те, кто есть, — менее мотивированные, чем в Таллине и Риге. В Европе больше шансов для начала такого движения, но и больше шансов, чтобы ему противодействовали. В Америке и то, и другое гораздо мягче, там куда больше расовых противоречий. Там эти процессы будут более заторможенными, хотя, если расовый процесс что-то подстегнет... «Расовая бомба» подложена под основу Америки (как СССР — под основу российской государственности) — может рвануть в любую минуту, — заключил политолог.