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Большая часть российской делегации на Генассамблее ООН все еще остается без виз

Егор Провоторов
В мире
Большая часть российской делегации на Генассамблее ООН все еще остается без виз
Фото: twitter/RussiaUN

Большая часть российской делегации в настоящее время не получила визы Соединенных Штатов для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН. Москва ожидает скорейшей выдачи необходимой документации, рассказал журналистам в среду, 14 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, та часть делегации, которая летит в Штаты вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым, визы получила. При этом большая часть делегации все еще без виз, пишет ТАСС.

— Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи, — подчеркнул Небензя.

Известно, что помимо Лаврова визу получил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.Cаммит на полях Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех заинтересованных делегаций.

1 сентября Небензя заявил, что США намеренно сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, не выдав визу.

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