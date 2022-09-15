Лариса Долина раскритиковала Бузову за отсутствие слуха и голоса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народная артистка России Лариса Долина прошлась с жесткой критикой по вокальным способностям певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Журналисты спросили у знаменитости, смогла ли бы она когда-нибудь выпустить совместную композицию со звездой социальных сетей.

— Вот с девушкой, имя которой вы здесь озвучили и с которой спели дуэтом Дима Билан и Сергей Лазарев, я не спою — как-то не по мне это, — поделилась Долина в интервью редакции издания Teleprogramma.pro.

При этом от бывшего возлюбленного теледивы Давида Манукяна артистка открещиваться не стала, равно как и от популярного тиктокера и кумира подростков Дани Милохина. По словам Ларисы Долиной, они оба — поющие люди, поэтому с ними можно будет записать совместную музыкальную композицию.

Накануне известная российская певица призналась, что порой не понимает, о чем поют молодые исполнители. Она раскритиковала их за небрежное отношение к родному русскому языку. Певица заключила, что некачественное исполнение попросту не позволяет понять смысл песни.