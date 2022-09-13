«Самый большой грех»: Долина назвала главную ошибку молодых исполнителей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина назвала журналистам основную ошибку начинающих звезд после своего выступления на концерте, приуроченном к 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона, в Государственном Кремлевском дворце.

— Я уже говорила об этом. Самый большой грех — это плохое отношение к своему родному языку, — подчеркнула певица.

Она добавила, что порой не понимает, о чем поют молодые исполнители.

— Вообще про русский язык. Дикция, артикуляция, ее нет, — передает слова Долиной Пятый канал.

Певица заключила, что подобное некачественное исполнение попросту не позволяет понять смысл песни.

До этого Долина рассказала, почему не поет под фонограмму. По словам исполнительницы, у нее это плохо получается, а процесс не дает никаких положительных эмоций.

В августе артистка поделилась секретом стройной фигуры. По ее словам, чтобы поддерживать себя в форме, она придерживается достаточно жесткой диеты. Долина уточнила, что 19 часов в сутки может не потреблять пищу. При этом и в оставшиеся часы певица тоже старается себя ограничивать.