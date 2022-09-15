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«Талант во главе угла»: Сарик Андреасян рассказал об отношении к Меладзе

Егор Провоторов
Общество
«Талант во главе угла»: Сарик Андреасян рассказал об отношении к Меладзе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный российский кинорежиссер Сарик Андреасян поделился своим мнением о сбежавшем из России Валерии Меладзе. Постановщик заметил, что творческая сфера устроена специфическим образом, а значит рассматривать подобную ситуацию нужно соответствующе.

По словам Андреасяна, он бы мог быть в обиде на грузинского исполнителя за его высказывания или действия, однако обожает его песни.

— Поэтому талант все равно во главе угла в этом деле, — подчеркнул Андреасян в интервью изданию «Вокруг ТВ», заметив также, что политика не мешает работе в творческой сфере.

При этом говоря о мечте снять фильм в Голливуде, постановщик заявил, что в нынешних реалиях уже не думает об этом. Также Сарик Андреасян осудил знаменитостей, которые эмигрировали из России. Автор «Защитников» уверен, что своими действиями они «предали свою русскоязычную аудиторию».

Накануне продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певца Валерия Меладзе, а также других представителей шоу-бизнеса, которые вернулись в Россию после отъезда на фоне спецоперации на Украине, не нужно прогонять из страны.

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