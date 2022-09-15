Бузова купила новый дом в Сочи за 35 миллионов рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Именитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила вложиться в недвижимость. Артистка приобрела загородный дом в Сочи, который обошелся ей в значительную сумму денег. На новое приобретение знаменитость намекнула на своей странице в одной из социальных сетей.

Несмотря на большое количество критики в свой адрес, теледива успела заработать целое состояние на своем творчестве и рекламных активностях. Артистка привыкла жить на широкую ногу, поэтому решилась на дорогостоящую покупку.

Общая площадь элитной недвижимости составляет порядка 250 квадратных метров, пишет ФАН. Внутри планируется оборудовать бассейн, зону для барбекю и парковку для автомобилей. Из окон открывается живописный вид на море и горы. По информации аналитиков рынка жилья в этом регионе, стоимость такого дома составит около 35 миллионов рублей.

Накануне народная артистка России Лариса Долина прошлась с жесткой критикой по вокальным способностям Ольги Бузовой. Певица заявила, что никогда не будет петь дуэтом с теледивой.