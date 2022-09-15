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В Пентагоне заявили, что будут защищать Японию ядерным оружием

Егор Провоторов
В мире
В Пентагоне заявили, что будут защищать Японию ядерным оружием
Фото: flickr/secdef

Вашингтон выразил готовность защитить Токио от любых внешних угроз, в том числе с применением ядерного потенциала Соединенных Штатов. Об этом в среду, 14 сентября, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с японским министром обороны Ясукадзу Хамадой.

В ходе двусторонней встречи руководители военных ведомств обсудили сложившуюся геополитическую ситуацию, а также признали необходимость реагировать на новые вызовы. Помимо этого, речь зашла о нестабильной ситуации вокруг Тайваня. Остин назвал действия китайской стороны «агрессивными» и призвал Пекин к скорой деэскалации региона.

Глава Пентагона указал на развитие военно-технического сотрудничества с Японией. По словам Остина, альянс двух государств является «краеугольным камнем» в безопасности Индо-Тихоокеанского региона, пишет ФАН.

В начале сентября российский президент Владимир Путин рассказал, что считает настоящей «Страной восходящего солнца» Россию, так как самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии.

Япония Пентагон США Ядерное оружие
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