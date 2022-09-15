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Диетолог Арзамасцев предупредил об опасности употребления воды литрами

Егор Провоторов
Общество
Диетолог Арзамасцев предупредил об опасности употребления воды литрами
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Есть множество проблем, которые могут возникнуть по причине употребления большого количества воды, рассказал журналистам в четверг, 15 сентября, диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.

Если человек регулярно не занимается спортом и не живет в условиях постоянной жары, то ему не нужно пить больше четырех-пяти литров в день. В противном случае вода вымоет весь минеральный состав из организма, пишет URA.RU.

Потеря минеральных веществ может приводить к нарушению сердечного ритма, отметил Арзамасцев. Специалист добавил, что в дальнейшем из организма начнут выходить витамины, что в итоге приведет к авитаминозу.

В то же самое время, по словам эксперта, при определенных заболеваниях жидкость будет только помогать. Речь идет о пациентах, у которых повышен уровень мочевой кислоты в организме. Также вода поможет при наличии песка или камней в почках.

Накануне врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала, что регулярное употребление черного чая может улучшить здоровье и снизить риск смертности от различных причин.

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