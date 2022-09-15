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Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке

Александр Афонин
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Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва
Россия, Москва, Большой Пресненский пруд Карта всех событий

Этим летом в Московском зоопарке вылупились птенцы красных и розовых фламинго. Сегодня горожане могут увидеть трех детенышей этих птиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 15 сентября.

Несмотря на наступившие холода, фламинго продолжают жить на Большом пруду и чувствуют себя комфортно. Переезд во внутренние помещения осуществится позже. Пока зоологи хотят, чтобы птенцы окрепли к зиме и побыли подольше на солнце.

На данный момент детеныши имеют серое оперение и мало похожи на своих родителей. Розовый пигмент проявится только через несколько месяцев.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Из-за особенностей гнездования процесс рождения фламинго проходит непросто. Дело в том, что между птицами часто происходят конфликты, которые могут привести к потере яйца. Чтобы этого избежать, специалисты кладут в гнезда муляжи, а настоящие яйца перемещают в инкубатор, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 сентября сообщалось, что в семействе альпака родился детеныш на «Городской ферме» на ВДНХ. Внешне малышка больше похожа на отца по имени Педро, от которого она унаследовала шерсть темного цвета.

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