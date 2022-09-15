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Новостройка по реновации появится в Можайском районе Москвы

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройка по реновации появится в Можайском районе Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Кубинка, 16к1 Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект строительства дома по программе реновации в Можайском районе. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщила председатель комитета Анна Яковлева.

— В рамках программы реновации на улице Кубинке будет построен пятисекционный жилой дом с подземной автостоянкой. На первом этаже дома разместятся нежилые помещения общественного назначения, — сказала она.

В состав новостройки войдет 317 квартир. Согласно проекту, 117 из них будут однокомнатными, 123 — двухкомнатными, еще 77 — трехкомнатными. В рамках строительства специалисты выполнят полную отделку квартир. Работы пройдут в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Анна Яковлева сообщила о согласовании проекта возведения дома по программе реновации на Перовской улице. Это будет односекционное здание сложной многоугольной формы, рассчитанное на 120 квартир.

Кроме того, в следующем году жилой дом в Останкинском районе введут в эксплуатацию для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания.

Строительство Реновация Можайский район
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