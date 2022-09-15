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Ефимов: Количество пользователей Инвестпортала Москвы превысило миллион

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Количество пользователей Инвестпортала Москвы превысило миллион
Фото: Пресс-служба

С начала 2022 года число уникальных посетителей Инвестиционного портала Москвы превысило миллион. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря усилиям разнопрофильных специалистов функционал сайта постоянно развивается. Это замечают представители бизнеса: только в этом году количество уникальных посетителей портала превысило отметку в один миллион, — сказал он.

Ефимов уточнил, что всего за восемь с половиной лет работы сайта на нем зафиксировали почти девять миллионов уникальных пользователей. Инвестпортал предлагает бизнесу 31 онлайн-сервис, с помощью которых можно напрямую связаться с правительством Москвы, найти подходящий вид помощи, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и многое другое.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что спросом у предпринимателей пользуется навигатор мер поддержки. В 2022 году им воспользовались уже около 14,9 тысячи раз, а почти за два года — 20,2 тысячи раз.

Инвестпортал сопровождает предпринимателя на всех этапах ведения бизнеса — от подбора площадки для реализации проекта до получения мер поддержки, резюмировал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Предложения по улучшению инвестклимата в столице и вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности, представители бизнеса могут направить в профильный орган исполнительной власти через сервис портала «Московский инвестор».

Новый бесплатный курс «Старт бизнеса на маркетплейсе» подготовил для начинающих предпринимателей специализированный центр занятости «Моя карьера» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Участникам курса расскажут, как выбрать нишу и найти покупателей, выдержать конкуренцию и начать зарабатывать. Занятия стартовали 13 сентября.

Инвестиции Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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