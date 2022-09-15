В посольстве США заявили, что россияне могут подать документы на американскую визу в Польше

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Граждане России могут подать документы для получения американской иммиграционной визы в Польше, а на неиммиграционную — во любых посольствах и консульствах США. Об этом сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер в четверг, 15 сентября.

— Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет, — сказала она.

Уточняется, что вопрос выдачи разрешений был вызван принятым властями Польши решением не принимать заявления на оформление туристических шенгенских виз. Представитель американской дипмиссии отметила, что Варшава самостоятельно определяет порядок въезда иностранцев в свою страну.

По словам Палмер, США не считают нужным вводить ограничения против всех граждан России. Вашингтон неоднократно заявлял, что россияне не являются врагами государства и ограничивать их действия никто не намерен, передает РИА Новости.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз. Подобное нововведение в большей степени повлияет на Ригу и Таллин, поскольку они потеряют транзит российских авиапассажиров. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал гендиректор одной из крупных российских туркомпаний Алексан Мкртчян.