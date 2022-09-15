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Более 11,5 тысячи москвичей зарегистрировались как самозанятые с начала года

Александр Афонин
Город
Более 11,5 тысячи москвичей зарегистрировались как самозанятые с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С начала года более 11,5 тысячи горожан зарегистрировались в качестве самозанятых и открыли свое дело при поддержке центра «Моя работа». Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Реализовывать себя в бизнес-направлении горожанам помогает центр занятости «Моя работа». К нам часто обращаются соискатели с предпринимательским потенциалом. Чтобы вовремя отвечать на запросы и потребности жителей, мы постоянно совершенствуем линейку сервисов, — сказал директор центра занятости «Моя работа» Андрей Тарасов.

Отмечается, что число самозанятых, обратившихся в центр занятости, увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным столичного департамента экономической политики и развития, на начало августа подобным статусом обладали 1,08 миллиона москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс «Самозанятость. Найди свое дело». Он стартует 16 сентября.

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