Капремонт подземного пешеходного перехода завершился в районе Черемушки

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, улица Намёткина, 16 Карта всех событий

Завершились работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода в столичном районе Черемушки. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 15 сентября.

Так, специалисты заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления, а также отремонтировали служебные помещения. Также в ближайшее время закончатся покрасочные работы.

В рамках ремонта для пешеходов всегда была открыта часть сооружений, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты закончили работы по обновлению дорожного полотна в 18 переулках столичных районов Арбат и Хамовники. Работы проводились в рамках комплексного благоустройства исторических мест. Так, обновление полотна прошло в Денежном, Глазовском, Плотниковом, Гагаринском и других переулках. Всего за месяц на всех участках обновили более 55 тысяч квадратных метров дорог.