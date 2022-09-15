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Количество предзаказов на новый iPhone значительно увеличилось в этом году

Александр Афонин
Общество
Количество предзаказов на новый iPhone значительно увеличилось в этом году
Фото: depositphotos

После презентации новой продукции компании Apple российские ретейлеры обнаружили увеличение спроса на следующее поколение смартфонов iPhone. По данным МТС, число предзаказов выросло в 2,5 раза, чем за тот же период после презентации в прошлом году.

Представители МТС отметили, что чаще всего россияне оформляют предзаказ на модели iPhone Pro и Pro Max. На них приходится порядка 70 процентов заказов. Меньшей популярностью воспользовалась базовая модель телефона с объемом памяти 128 гигабайт.

По представленным данным «Ситилинка», количество предзаказов на iPhone 14 Pro Max на 21 процент больше, чем на версию Pro. Также рост спроса подтвердили и в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо». В тоже время «МегаФон» сообщил о прежнем уровне предзаказов новинки. передает «Коммерсантъ».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился, что в первые дни продаж в России стоимость iPhone 14 будет запредельно высокой. Через некоторое время цена на «яблочные» смартфоны снизится, но сильного падения ожидать не стоит.

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