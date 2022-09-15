Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта

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Главы государств-членов ОДКБ единогласно настаивают на решении проблемы на границе Армении и Азербайджана политико-дипломатическими методами. Соответствующее заявление сделал глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в четверг, 15 сентября.

— О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет, — сказал он.

При этом он подчеркнул, что в организации выражают надежду на мирное урегулирование ситуации, передает РИА Новости.

В ночь на 13 сентября на азербайджано-армянской границе произошло повторное столкновение сторон. Россия в данном конфликте выступает в качестве посредника, который хочет урегулировать конфликт мирным способом для восстановления транспортных и экономических цепей между странами.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ночь на четверг, 15 сентября, заявил о достигнутой договоренности о прекращении огня на границе с Азербайджаном.