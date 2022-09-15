Игорь Верник рассказал о состоянии брата после сообщения о его госпитализации

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В СМИ появилась информация о госпитализации телеведущего Вадима Верника с коронавирусной инфекцией. Однако его брат, известный актер Игорь Верник в беседе с «Вечерней Москвой» это опроверг.

Он рассказал, что его брат чувствует себя хорошо.

— Все прекрасно, у него хорошее самочувствие, — сообщил артист.

По информации СМИ, у телеведущего сначала диагностировали повышение температуры и сильный кашель. Он якобы пытался сам справиться с лечением, однако из-за проблем с сердцем его состояние ухудшалось. Врачи, по данным СМИ, оценивали состояние Верника как среднетяжелое.

В январе этого года в Сети появлялась информация о том, что в больницу с коронавирусом якобы попал сам Игорь Верник. Однако он также это опроверг, отметив, что действительно болеет, но о госпитализации нет и речи.

Также в августе поэтесса Лариса Рубальская опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. По ее словам, в медицинском учреждении она сдавала кровь, а сообщения о госпитализации «раздулись» из-за фотографии перевязанной руки.