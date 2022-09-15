Психотерапевт Татаренко рассказал, как сменить работу и не пожалеть об этом

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Как сменить работу и не пожалеть о своем выборе, рассказал психотерапевт Филипп Татаренко.

Перед тем как решиться на подобный шаг, эксперт советует подумать, есть ли реальные причины для смены компании.

Специалист не советует оставаться на рабочем месте, если есть конфликтные отношения с коллегами или начальством. Также стоит обратиться к специалисту по профориентации. Такой сотрудник поможет подготовиться к собеседованию, поправить резюме.

— Собеседование может стать большим стрессом, но к нему тоже можно подготовиться. Помните: не только к вам присматриваются как к претенденту, но и вы тоже присматриваетесь к компании. Подготовьте вопросы: что вас особенно волнует на рабочем месте, — посоветовал Татаренко в комментарии изданию «МИР 24».

Почти треть россиян собираются найти новую работу в ближайшее время. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Зарплата.ру». Главная причина смены места работы — недостаточно высокая заработная плата, передает ФАН.

Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова рассказала «Вечерней Москве», что наличие современных знаний и понимания того, что нужно рынку в данный момент, поможет соискателю найти хорошую работу. Также помочь с поиском работы могут карьерные консультанты.