Боррель признал, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины

Фото: flickr / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины, потому что ему не удается выдержать последствия этих действий и цены. Соответствующее заявление сделал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг, 15 сентября.

По его словам, ЕС достаточно оснастил Украину и нужно продолжать прикладывать усилия. При этом он указал, что такой настрой поддерживают не все.

— Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей, — сказал Боррель в интервью испанской газете El Mundo.

Глава европейской дипломатии уточнил, что по одному такому случаю есть среди членов и кандидатов на вступление в Евросоюз. Он подчеркнул, что европейские правительства не хотят доходить до ситуации, когда в домах жителей закончится отопление.

— Я не хочу войны, но ясно, что ее выиграют на поле боя, дипломатия застряла, — цитирует Борреля ТАСС.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. По его словам, он отказывается вести диалог с теми, «кто выдвигает ультиматумы».