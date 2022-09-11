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Зеленский заявил, что не готов сейчас вести переговоры с Россией

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил, что не готов сейчас вести переговоры с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с Россией.

— На сегодня нет... Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы, — сказал глава государства.

Он уточнил, что Россия является соседом Украины «с огромным населением». Зеленский резюмировал, что «нам все равно придется жить как соседям», передает РИА Новости.

В конце августа издание The Hill заявило, что проведение переговоров между Москвой и Киевом позволит остановить сложившуюся ситуацию и сохранить Украину как независимое государство.

Уточняется, что наилучшего исхода для Украины можно добиться, только убедив российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, что поиск урегулирования в их личных интересах. Однако подчеркивается, что на диалог, вероятнее всего, согласится только российский президент.

11 сентября глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с украинскими властями, однако затягивать его проведение нельзя.

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