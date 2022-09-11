Лавров: РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но договориться будет сложно

Фото: МИД РФ

Российская Федерация не отказывается от диалога с украинскими властями, однако затягивать его проведение нельзя. Соответствующее заявление сделал глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

— РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться, — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что, несмотря на разногласия Анкары и Москвы по поводу Украины, Россия продолжит терпеливо доводить до Турции свои аргументы.

9 сентября депутат парламента Германии Грегор Гизи заявил, что Украине не удастся победить Россию на поле боя. По его словам, в военном отношении РФ невозможно победить, ее армию недооценивают. Он также выразил недоумение тем фактом, что Европа прекратила переговоры с Москвой.

В тот же день стало известно, что Украина хочет добиться в ООН принятия резолюции, чтобы в перспективе взыскать с России 300 миллиардов долларов «ущерба», нанесенного ей в ходе специальной военной операции.