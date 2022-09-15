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Спутниковая связь в iPhone 14 будет работать в США и Канаде

Александр Афонин
Технологии
Спутниковая связь в iPhone 14 будет работать в США и Канаде
Фото: depositphotos

Функция спутниковой связи, которая была презентована в новом поколении iPhone, будет работать на территории США и Канады. Об этом сообщило издание TechCrunch в четверг, 15 сентября.

Уточняется, что опция станет доступна в ноябре. Воспользоваться ею смогут как жители США и Канады, так и прибывшие в эти страны туристы. После презентации новинки авторы крупных IT-медиа могли ее протестировать на специальном стенде. Выяснилось, что функция активируется в случае, если владелец телефона не смог дозвониться до экстренных служб.

После неудачного звонка на экране смартфона отобразится интерфейс поиска спутников. При установлении связи уведомит об этом пользователя. Затем владелец iPhone сможет открыть приложение «Сообщения» и написать диспетчеру о случившемся. Полученные сообщения будут принимать сотрудники специального центра Apple и отправлять спасателям, передает Lenta.ru.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился, что в первые дни продаж в России стоимость iPhone 14 будет запредельно высокой. Через некоторое время цена на «яблочные» смартфоны снизится, но сильного падения ожидать не стоит.

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