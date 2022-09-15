Средняя стоимость автомобиля в России выросла на 22 процента с начала года

Парковка / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С начала этого года средняя стоимость автомобиля в России выросла на 22 процента. Такие данные опубликованы на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, средневзвешенная цена новой машины составила 2,2 миллиона рублей, что на 129 процентов больше, чем в 2014 году. По мнению специалистов агентства, на данном этапе развития рынка можно говорить о стабилизации цен.

Основной рост цен был в апреле, когда россияне испугались дефицита и дальнейшего подорожания. На средневзвешенную цену могут оказывать влияние китайские бренды, которые могут ее слегка подрастить, а также отечественная Lada — за счет количества на рынке, напротив, она может немного снизить цену, передает «Автостат».

До этого автоэксперт Максим Кадаков рассказал об особенностях моделей новых китайских автомобилей, которые могут появиться в РФ. По его словам, вряд ли можно сказать, что новые китайские модели будут пользоваться массовым спросом в России. При этом эксперт подчеркнул, что у марки Tank есть машины с разным наполнением, следовательно, она может стать известной в России.