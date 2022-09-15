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Верховный суд отозвал лицензию у сайта «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Об этом стало известно в пятницу, 15 сентября.

— Верховный суд по иску Роскомнадзора отозвал лицензию у сайта «Новой газеты», сообщил Telegram-канал РБК.

Во вторник, 6 сентября суд лишил лицензии СМИ журнал, созданный командой издания.

В понедельник, 5 сентября, Басманный суд признал недействительной лицензию и самой «Новой газеты». Инициатором разбирательства выступил Роскомнадзор.

Иск об отзыве регистрации «НГ» как средства массовой информации поступил 26 июля. Причиной обращения стало регулярное упоминание иноагентов в материалах без соответствующей маркировки.