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Журнал, созданный командой «Новой газеты», лишили лицензии СМИ

Степан Жирнов
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Журнал, созданный командой «Новой газеты», лишили лицензии СМИ
Фото: СК РФ

Басманный районный суд лишил лицензии средства массовой информации журнал, который создала команда «Новой газеты». Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 6 сентября.

— Басманным районным судом вынесено решение, которым признано недействительным регистрация средства массовой информации журнала «Новая рассказ-газета», — говорится в сообщении.

В понедельник, 5 сентября, Басманный суд признал недействительной лицензию и самой «Новой газеты». Инициатором разбирательства выступил Роскомнадзор.

Иск об отзыве регистрации «НГ» как средства массовой информации поступил 26 июля. Причиной обращения стало регулярное упоминание иноагентов в материалах без соответствующей маркировки.

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