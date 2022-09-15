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Движение на ТТК восстановлено после ДТП

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Движение на ТТК восстановлено после ДТП
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Движение на Третьем транспортном кольце восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 сентября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло в Гагаринском тоннеле, на внешней стороне ТТК. Столкнулись два автомобиля. Из-за этого было затруднено движение в сторону Чурской эстакады.

Другое ДТП произошло в Подмосковье. В результате аварии погибло четыре человека.

Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва ДТП Гагаринский район Донской район
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