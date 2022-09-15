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Комплект удочек и решетка-гриль: более двух тысяч вещей забыли пассажиры «Мострансавто» с начала года

Евгений Жуков
Город
Комплект удочек и решетка-гриль: более двух тысяч вещей забыли пассажиры «Мострансавто» с начала года
Фото: mostransavto.ru

Более двух тысяч вещей с начала 2022 года жители и гости Московской области забыли в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций «Мострансавто». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в четверг, 15 сентября.

По их словам, первые места в рейтинге потерянных вещей традиционно занимают банковские и социальные карты. Также пассажиры часто оставляют солнцезащитные очки, головные уборы и пляжные принадлежности.

— Однако на маршрутах были найдены и необычные вещи, среди которых комплект удочек, решетка-гриль, штатив для фотоаппарата и рюкзаки с продуктами питания, — рассказали в пресс-службе сайта.

Там также призвали пассажиров быть внимательными и не оставлять свои вещи в салонах автобусов и на других объектах транспортной инфраструктуры.

— В случае потери вещей нужно обратиться в бюро находок компании. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, — заключили в пресс-службе.

14 сентября сообщалось, что больше 40 плюшевых утят забыли на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии.

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