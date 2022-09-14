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Более 40 плюшевых утят забыли на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии метро

Евгений Жуков
Общество
Более 40 плюшевых утят забыли на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Telegram-канал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Больше 40 плюшевых утят забыли на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Сообщается, что сейчас они ждут своего хозяина на Складе забытых вещей, который находится на станции «Котельники». Забрать мягкие игрушки можно после предъявления паспорта. Помимо этого, необходимо подробно указать, когда и на какой станции были оставлены утята, передает Telegram-канал Дептранса Москвы.

В июле на станции метро «Бульвар Рокоссовского» была обнаружена забытая клетка с лисой. Сотрудники станции передали лису в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ». Также в дептрансе выразили надежду на то, что хозяин ищет своего рыжего хищника.

В июне на склады забытых вещей в столичном метрополитене поступило 2066 найденных вещей. Отмечается, что в летний период пассажиры чаще всего забывают солнцезащитные очки, зонты, шляпы и кепки. Однако в июне были найдены и необычные экземпляры, например, массажный костюм и увлажнитель воздуха. Всего за полгода москвичи забыли 14 475 вещей.

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