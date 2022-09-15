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Собянин осмотрел работы по реконструкции будущей конечной станции МЦД-3 Крюково

Елена Самойлова
Город
Собянин осмотрел работы по реконструкции будущей конечной станции МЦД-3 Крюково
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции станции Крюково — будущей конечной остановки на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

— В Зеленограде строится, по сути дела, новый вокзальный комплекс с новыми платформами, конкорсами, лифтами, эскалаторами, по тому стандарту, по которому сегодня строятся все основные транспортно-пересадочные узлы в Москве. Это делается, конечно, в первую очередь для удобства пассажиров, но технологически — это под запуск МЦД-3, по сути дела, наземного метро, которое придет в Зеленоград, — сказал мэр.

Собянин отметил, что улучшится частота движения поездов: в час пик примерно в полтора раза, а в обычное время — в четыре. Кроме того, уменьшится стоимость билетов. Как уточняется, третий диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направление с другой стороны для интеграции Зеленограда в столичную транспортную сеть.

Ожидается, что после запуска МЦД-3 станцией Крюково будут пользоваться около 50 тысяч человек в сутки, передает агентство городских новостей «Москва».

9 сентября Собянин рассказал, что больше половины москвичей предпочитают городской транспорт личным автомобилям.

Транспорт Строительство МЦД Сергей Собянин Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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