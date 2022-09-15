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Андрей Бочкарев: Пассажиропоток станции Крюково МЦД-3 вырастет до 50 тысяч человек в сутки

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Пассажиропоток станции Крюково МЦД-3 вырастет до 50 тысяч человек в сутки
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Специалисты окончат работы по реконструкции конечной станции будущего третьего направления Московских центральных диаметров (МЦД-3) Крюково до конца 2023 года. Об этом сообщил в четверг, 15 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Реконструкция станции началась во втором квартале прошлого года. После завершения работ, которые запланированы на третий квартал 2023 года, в Зеленограде появится современный трехуровневый транспортный узел, созданный по уникальному проекту, — сказал он.

Заммэра добавил, что в процессе работ на станции устроят безбарьерную среду, которая включит в себя эскалаторы и лифты. Ожидается, что после запуска МЦД Крюково будут пользоваться около 50 тысяч человек в сутки.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции станции Крюково — будущей конечной остановки на третьей линии Московских центральных диаметров. Он отметил, что по окончании работ улучшится частота движения поездов: в час пик примерно в полтора раза, а в обычное время — в четыре.

Строительство МЦД Андрей Бочкарев
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