Карантин по бешенству ввели до 13 ноября в поселении Новофедоровском

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Россия, Москва, поселение Новофёдоровское Карта всех событий

На территории поселения Новофедоровское ввели карантин по бешенству из-за одного заболевшего животного до 13 ноября. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 15 сентября.

На время карантина в поселении введен запрет на лечение больных млекопитающих животных, а также на их ввоз и вывоз за пределы указанной территории. Кроме того, запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Также нельзя отлавливать животных для их вывоза в зоопарк.

Согласно распоряжению, контролировать соблюдение карантина будет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Накануне стало известно, что государственная ветеринарная служба столицы проводит масштабную кампанию по вакцинации домашних животных против бешенства. Хозяева могут привить своего питомца бесплатно в любом из предложенных пунктов вакцинации. Отмечается, что прививать следует даже тех животных, которые содержатся в квартире на постоянной основе.