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Собянин рассказал о развитии площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва»

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о развитии площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Фармацевтический кластер, который войдет в состав площадки «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Зеленограде, заработает почти в полном объеме в следующем году. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Здесь, в «Алабушево», строится новый современный фармацевтический кластер мирового уровня, с высокой мощностью, производительностью, инновациями. Часть заводов уже работает, и в следующем году все три завода площадью около 100 тысяч квадратных метров будут работать почти в полном объеме, — сказал он.

Глава города добавил, что в рамках работ на площадке появится более 200 тысяч квадратных метров технологичных заводов в области микроэлектроники, медицинской промышленности, безопасности и так далее. Это позволит организовать тысячи новых рабочих мест.

Отмечается, что в процессе посещения «Алабушево» мэр осмотрел несколько предприятий. Так, Собянин посетил завод фармацевтической компании «Биокад», а также осмотрел возведение производственных корпусов фармацевтических компаний «Р-Опра» и «Брайт Вэй Индастриз».

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что включение предприятий в состав особой экономической зоны имеет важное значение для поддержания их финансовой и операционной устойчивости. По его словам, это проявляется в нескольких аспектах.

— Во-первых, нулевая ставка косвенных налогов и таможенных пошлин позволяет значительно снизить себестоимость готовой продукции, что укрепляет ее конкурентоспособность и облегчает импортозамещение. Во-вторых, льготная ставка по налогу на прибыль позволяет спокойно пройти периоды временного снижения рентабельности без угрозы серьезных кассовых разрывов. В-третьих, возможность условно бесплатного выкупа земли под производство дает возможность снизить переменные издержки и сосредоточиться на производственном цикле, — сказал он.

Генеральный директор АО «Группа Компаний Электронинвест» Емельян Полянский добавил, что будущая площадка «Алабушево» позволит обеспечить промышленную кооперацию и продвижение продукции компаний-резидентов. Кроме того, там созданы необходимые условия, которые обеспечат комфортную и безопасную работу предприятий, передает агентство городских новостей «Москва».

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