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В результате ударов военных России в Николаевской и Херсонской областях Украины ВСУ потеряли до 500 человек личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в четверг, 15 сентября.

— В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в районе поселка Спорное была поражена 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. В результате ударов было ликвидировано более 80 украинских солдат, передает Telegram-канал «Минобороны России».

14 сентября стало известно, что ВСУ не смогли провести разведку боем в Запорожской области Украины. Часть мобильных групп была уничтожена, часть — рассеяна и отброшена на исходные позиции.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что руководители регионов должны объявить самомобилизацию и призвать минимум тысячу добровольцев, чтобы помочь России в спецоперации на Украине. Так, для помощи стране достаточно собрать тысячу добровольцев от каждого субъекта.